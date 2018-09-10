На митинге в Петербурге корреспондента "Росбалта" избили дубинками

В Санкт-Петербурге 9 сентября в ходе столкновений полиции с участниками несогласованной акции против пенсионной реформы фотокорреспондент "Росбалта" Александра Полукеева получила сотрясение мозга. Врачи прописали ей постельный режим.

Как сообщает агентство, снимавшая на акции Полукеева оказалась между сотрудниками полиции и демонстрантами. Ее зажали и несколько раз ударили дубинкой по голове.

На митинге против повышения пенсионного возраста в Петербурге были задержаны около 500 человек. Полиция действовала очень жестко. По всей России задержанных более тысячи. Среди них не менее 17 журналистов, которые освещали акции протеста.

Накануне в Екатеринбурге журналисты направили местному начальнику управления МВД Михаилу Бородину открытое письмо в связи с задержанием на акциях протеста троих коллег, выполнявших свои профессиональные обязанности. Журналисты были не только задержаны, но на них составили протоколы за "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", что является нарушением закона о СМИ.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила в этой связи, что сотрудники ведомства на местах устанавливают обстоятельства задержаний журналистов на несогласованных акциях. Для обеспечения объективности проверок, по ее словам, организовано взаимодействие с Союзом журналистов России.