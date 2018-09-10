Медицинский патриотизм

Минпромторг России предлагает расширить список медицинских изделий и аппаратов иностранного производство, импорт которых для государственных и муниципальных нужд будет фактически запрещен. В проекте постановления правительства говорится, что на отечественные аналоги должны быть заменены "кровати медицинские функциональные, концентраты для гемодиализа, тонометры измерения внутриглазного давления, стерилизаторы воздушные, аппараты искусственной вентиляции легких, термостаты суховоздушные и оториноскопы". Больше всего врачей и пациентов беспокоит перспектива лишиться качественных аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас в списке медицинский изделий, которые на бюджетные деньги можно покупать только в России, Армении, Белоруссии и Казахстане, более 100 позиций. В числе прочего запрет коснулся диагностических наборов, рентгеновских аппаратов, дефибрилляторов, инкубаторов интенсивной терапии для новорожденных, хирургического, стоматологического оборудования. В правительстве надеются, что подобное импортозамещение "будет способствовать развитию отечественного производства медицинских изделий".