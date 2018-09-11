В России начались крупнейшие в истории страны военные учения

На российском Дальнем Востоке сегодня стартовали крупнейшие за последние десятилетия военные учения "Восток-2018". Об этом сообщается на сайте министерства обороны России.

В манёврах, которые продлятся до 17 сентября, примут участие около 300 тысяч военных, 80 кораблей, 36 тысяч бронемашин, а также более одной тысячи самолетов. Помимо российских сил в маневрах примут участие около трёх с половиной тысяч военных из Китая. Последний раз учения похожего масштаба проходили в СССР в 1981 году, в них участвовали военнослужащие стран Варшавского договора. Тогда западные государства восприняли учения как демонстрацию силы и готовности к крупной наступательной операции.

Главная цель учений "Восток-2018", как заявили в Минобороны, проверить уровень подготовки органов военного управления при планировании и проведении перегруппировки войск на большие расстояния.

В НАТО считают, что российские военные учения "Восток-2018" – это отработка участия в широкомасштабном конфликте.

Во Владивостоке с 11 по 13 сентября проходит Восточный экономический форум, в котором принимает участие президент России Владимир Путин. Кремль ранее сообщил, что присутствие иностранных лидеров на учениях "Восток-2018" вместе с Владимиром Путиным не планируется.