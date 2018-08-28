НАТО: учения "Восток-2018" – это отработка масштабного конфликта

Североатлантический союз считает, что российские военные учения "Восток-2018" – это отработка участия в широкомасштабном конфликте. Официальный представитель НАТО Дилан Уайт заявил, что предстоящие маневры отражают устремления "напористой России", которая наращивает оборонный бюджет, ударный потенциал и военное присутствие в регионах Балтийского, Черного и Средиземного морей.

Россия заранее проинформировала Североатлантический союз о проведении учений "Восток-2018" и пригласила на них наблюдателей от НАТО. Он подчеркнул, что подобные учения должны быть "прозрачными и предсказуемыми", передает Би-би-си.

По замыслу Минобороны России, запланированные на середину сентября учения "Восток-2018" станут крупнейшими с 1981 года. В них примут участие около 300 тысяч военнослужащих, более одной тысячи самолетов и вертолетов. Учения "Запад-81", с которым министр обороны Сергей Шойгу сравнил предстоящие маневры, проходили вблизи границы с Польшей. Тогда западные государства восприняли их как демонстрацию силы и готовности Советского Союза к крупной наступательной операции.