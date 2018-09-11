СМИ: Кремль хочет отставки главы Хакасии до второго тура выборов

ВКремле хотят, чтобы глава Хакасии Виктор Зимин, проигравший в первом туре губернаторских выборов кандидату от КПРФВалентину Коновалову, написал заявление об уходе до второго тура голосования.Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, в регионе сложилась неуправляемая ситуация, нет денег на зарплаты бюджетникам. "Пусть там будет кто угодно, лишь бы не он",— сказал источник газеты в администрации президента.

В Кремле считают, что Зимин не способен одержать победу во втором туре. На выборах главы Хакасии 9 сентября Зимин, представляющий "Единую Россию", набрал 32 процента голосов избирателей. Коммуниста Валентина Коновалова поддержали почти 45 процентов жителей региона.

Второй тур губернаторских выборов пройдет в 4 из 22 регионов, а на парламентских выборах 9 сентября КПРФ обошла "Единую Россию" в 3 из 16 регионов. В целом в 11 регионах партия власти не набрала более 50 процентовголосов. Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что "в самое ближайшее время в партии сделают и кадровые, и организационные выводы" из неудовлетворительных результатов.