СМИ: отравителей Скрипаля "сдал" другой российский агент

Британская разведка вышла на обвиняемых в отравлении в Солсбери благодаря данным, полученным от завербованного российского агента. Об этом со ссылкой на источники сообщает британский таблоид Daily Express. Подтверждения этой информации из других источников нет.

По данным Daily Express, кодовое имя завербованного агента – "Аполлон". Он якобы работал в посольстве России в Риме, где занимался сбором секретных данных о деятельности НАТО. Когда на него вышли агенты Ми-6, "Аполлон" заявил о желании эмигрировать из-за недовольства политикой президента России Владимира Путина.

В начале апреля "Аполлона" вывезли в Великобританию. Там он рассказал о некой "международной шпионской сети Москвы" и опознал предполагаемых участников отравления в Солсбери – "Александра Петрова" и "Руслана Боширова". По данным Daily Express, "Аполлон" подтвердил, что эти люди – сотрудники военной разведки России, и назвал их настоящие имена.

Разведка Великобритании четыре месяца проверяла связи и маршруты предполагаемых агентов ГРУ и только после этого частично раскрыла информацию о них, утверждает Daily Express.

В марте в британском Солсбери были отравлены бывший агент ГРУ России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Против них применили советский боевой яд "Новичок". Лондон утверждает, что покушение организовал Кремль, и возложил ответственность за произошедшее лично на Путина. Исполнителями преступления британская разведка назвала неких "Александра Петрова" и "Руслана Боширова".

Газета The Mirror ранее сообщила, что в деле появились еще четверо неизвестных – группа под названием "чистильщики" якобы нужна была для того, чтобы наблюдать за Петровым и Бошировым и в случае непредвиденных обстоятельств помочь им.