"Смерчи, эпидемии, неурожай". Какие бедствия ждут Россию

Процесс "глобального потепления" в России проходит намного быстрее, чем в среднем на земном шаре. Такие выводы содержатся в проекте доклада "О состоянии и об охране окружающей среды в 2017 году", который опубликовало Министерство природных ресурсов и экологии России. Авторы доклада прогнозируют рост природных катаклизмов, а эксперты призывают власти быть более последовательными в борьбе с глобальным потеплением.

По данным Минприроды, линейный тренд среднегодовой температуры в России за период с 1976-го по 2017 годы составил +0,45°C в десятилетие, в то время как этот же показатель для остальной планеты ниже в 2,5 раза – +0,18°C в десятилетие. 2017 год стал четвертым среди самых теплых на территории России с 1936 года. В докладе отмечается, что с "вероятностью более 95 процентов главной причиной потепления являются антропогенные воздействия".

Также Минприроды отметило значительное количество выбросов парниковых газов. "Это привело к беспрецедентным уровням атмосферных концентраций диоксида углерода, метана и закиси азота", – говорится в докладе. Кроме того, Россия является лидером среди европейских стран по выбросам в атмосферу оксида серы – 28 кг в год на душу населения.

Несмотря на то что, как утверждает ведомство, в последние годы экологическая ситуация в России по большинству параметров улучшается, Минприроды дает неутешительный прогноз на XXI век – прежде всего из-за глобального изменения климата.

Кроме роста числа смерчей, наводнений и селевых потоков россиянам следует приготовиться к эпидемиям, неурожаям и нашествию насекомых-вредителей, говорится в докладе. Опасность грозит и объектам инфраструктуры: ведомство предупреждает о возможном разрушении железных дорог и увеличении числа железнодорожных аварий, особенно в южных регионах России, а также об авариях на электростанциях.

На юге России и в южной Сибири Минприроды прогнозирует резкое снижение объема воды в равнинных реках, что "приведет к уменьшению водообеспеченности населения и объектов экономики". Во многих регионах ожидается "увеличение повторяемости и масштабов засух", а также "частичное, а иногда и практически полное, уничтожение урожая". Таяние вечной мерзлоты, по прогнозам ведомства, обернется "разрушением мест захоронения опасных химических, биологических и радиоактивных веществ".

​В 2004 году Россия присоединилась к подписанному в 1997 году Киотскому протоколу – международным соглашениям, которые являются дополнительным документом к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Протокол обязывает развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов. 27 сентября 2015 года на саммите Глобального развития в рамках Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о перевыполнении Россией своих обязательств по Киотскому протоколу, приводя данные об уменьшении выбросов от энергетического сектора в России за последние 20 лет на 37 процентов.

О целях и основных выводах доклада Радио Свобода рассказала заместитель директора Департамента гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и мирового океана Минприроды России Лариса Корепанова.

Абсолютных температур, как в Сахаре, у нас не будет, но сами темпы потепления действительно более быстрые.

– Согласно данным вашего доклада, с которыми не спорят и другие эксперты, не работающие в Минприроды, процесс глобального потепления в России проходит быстрее, чем в среднем на земном шаре. Каковы главные причины этого, какие выводы вы делаете?

– Если бы ученые всего мира знали, почему это происходит... Они знают, как именно это происходит, как двигаются атмосферные потоки, знают и применяют в моделировании законы физики. Но почему именно в России потепление происходит в два раза быстрее, чем на земном шаре, четких и научно обоснованных причин мы пока не знаем. Это такая данность, с которой надо что-то делать. Конечно, таких абсолютных температур, как в Сахаре, у нас не будет, но сами темпы потепления действительно более быстрые.

– Россия является лидером среди европейских стран по выбросам парниковых газов. Существуют ли какие-то эффективные программы по борьбе с выбросами на государственном уровне, которые бы работали, действовали уже?

Меры по борьбе с выбросами на государственном уровне системно пока не применяются

– Что касается парниковых газов – меры по борьбе с выбросами на государственном уровне системно пока еще не применяются, они существуют пока в виде планов, стратегий, концепций. Правительство два года назад утвердило концепцию создания системы мониторинга и отчетности по выбросам, и правительство поставило определенную задачу – создать эту систему, чтобы каждый субъект, источник выбросов представлял бы государству отчетность. На основании этой отчетности мы бы смотрели динамику выбросов по каждому источнику выбросов и принимали бы какие-то меры. Для этого мы запланировали принятия закона о госрегулировании, закон должен быть принят в июне 2019 года. Минэкономразвития сейчас эту работу проводит. Но, к сожалению, темпы работы не такие быстрые, как нам хотелось бы, поэтому на парниковые выбросы пока прямое регулирование не распространяется. В какой-то степени мы регулируем запрет сжигания попутного нефтяного газа – это метан, приняты меры, постановление правительства ограничивает, налагает на сжигание попутного газа высокие штрафы, но это не системная мера. А системные меры мы с нетерпением ждем в виде закона о госрегулировании, который введет обязательность отчетности, который введет установление показателей сокращения выбросов для каждого крупного источника, и какие-то меры в случае недостижения этих показателей.

– Каков ваш прогноз, к чему может привести и уже приводит увеличение темпов этого самого глобального потепления?

То, что мы наблюдаем - предвестники того, что развернется ближе к середине 21 века

– Может быть, даже не темпы глобального потепления имеют здесь значение, а сам факт того, что это происходит. Климатическая система, как любая природная система глобального масштаба, довольно инертна, и то, что мы сейчас с вами наблюдаем, пока еще это предвестники тех явлений, признаков глобального потепления, которые могут развернуться ближе к середине 21-го века. То есть это 2060 год, вот тогда действительно очень высока вероятность, что проявятся те изменения, о которых авторы доклада говорят. То есть высока вероятность формирования где-то селей и лавин в горах. Где-то высока вероятность засушливых процессов, обмеления рек – в южной части, где будет наблюдаться дефицит воды. Эта вероятность наступит после второй половины 21-го века. Судя по тому, что сейчас происходит на всей планете, темпы не уменьшатся, темпы потепления увеличатся, и таким инертным, но неуклонно нарастающим процессом будут проявляться результаты этих антропогенных воздействий на климатическую систему земли в виде атмосферных явлений, опасных природных явлений, они будут учащаться, очень много воды прольется над некоторыми регионами.

Глобальное потепление – это не прогноз погоды на три дня

За последние два года выпало осадков больше на 30 процентов, чем за предыдущие пять лет. Подъем уровня мирового океана: безусловно, что для всех прибрежных государств, особенно маленьких, островных, это просто вопрос выживания. Развивающиеся страны поэтому сейчас самые активные на климатическом треке. Для нас с вами, для России, северный морской путь можно будет эксплуатировать в постоянном режиме, потому что мы наблюдаем таяние полярных льдов. А минусы будут, безусловно, тоже, это береговая эрозия, подъем уровня мирового океана приведет к размыванию морских причалов. То есть ситуация требует нашей немедленной реакции. И в какой-то степени мы благодарны людям, которые почитали проект доклада, обратили внимание на эти описываемые не первый год, между прочим, последствия, которые может быть, испугались и вынесли это на суд общественности. Это очень хорошо, что общество все-таки задумывается над тем, что глобальное потепление – это не прогноз погоды на три дня, это не погода. Некоторые говорят: "Сегодня холодно! Где же ваше глобальное потепление?" То есть люди не понимают, что погода и климат – разные вещи, и погода – это текущее состояние окружающей среды, а климат – то, что наблюдается и произойдет в динамике в течение 30 лет, это примерный временной лаг для прогноза климата, – рассказала заместитель директора Департамента гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и мирового океана Минприроды России Лариса Корепанова.

С выводами Минприроды не спорят и независимые эксперты. По их мнению, темпы глобального потепления в России действительно высокие. С этим согласен российский климатолог, руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин:

Я с этим докладом абсолютно согласен - число опасных метеорологических явлений растет

– Для профессионалов тут нет ничего нового, нет ничего подозрительного. Почему сейчас? Каждый год Минприроды издает доклад о состоянии охраны окружающей среды, где есть раздел по климату, – напоминает эксперт. – Я с этим докладом абсолютно согласен. Это результаты тщательных, качественных измерений последних десятилетий. Почему так происходит, тоже объяснено. Так устроена физика атмосферы океана. Это достаточно хорошо воспроизводится. И тут нет ничего удивительного. Точно также совершенно правильно в докладе отмечается, что число опасных метеорологических явлений растет, то есть увеличивается климатический сигнал разбаланса климата. И это по ряду явлений (волны жары, те или иные температурные аномалии, те или иные аномалии осадков) увязываются по физике атмосферы океана с усилением парникового эффекта самим человеком, – говорит Алексей Кокорин.

По его мнению, деятельность России по борьбе с глобальным потеплением на государственном уровне крайне противоречива:

Я уверен, что Россия выполнит план по сокращению выбросов в лучшем случае наполовину

– Мы тут видим некий парадокс. Россия ведет себя и хорошо, и плохо одновременно. С одной стороны, Россия действительно пытается заботится о том, чтобы экономика трансформировалась в лучшую сторону, чтобы энергоемкость ВВП к 2030 году снизилась на 50 процентов. Есть попытки создать комплексный план повышения энергоэффективности российской экономики, прежде всего, энергетики, конечно. Имеется в виду оптимизация энергетики. И это максимум, что Россия сейчас сможет сделать, чтобы выбросы парниковых газов существенно пошли вниз. Это, безусловно, плюс. План очень сильный. Он давно назрел. Его главная идея – вывести из эксплуатации старые, неэффективные станции, сделать современные ЛЭП переброски мощности, иначе одно без другого не может существовать, и убрать всевозможные потери, которых очень много. Это то, что настолько созрело, что делать надо. Я считаю, что если это будет сделано, это будет очень большой шаг вперед и по выбросам СО2. Что плохо? Все крупнейшие страны, скажем, страны БРИКС (Китай, Индия, ЮАР, Бразилия), гораздо больше говорят про климат, чем Россия, но на деле делают ничуть не больше. Они делают ровно столько, сколько им надо для их экономики, и насколько они способны притворить эти свои мечты в своей экономике. Я уверен, что Россия выполнит планы по сокращению выбросов в лучшем случае наполовину. То же самое происходит в Бразилии, Индии, ЮАР и даже в Китае. Может быть, в Китае чуть больший процент выполнения, а в Бразилии чуть меньший, но тем не менее. Получается, что все эти страны ведут некую риторику – мы заботимся о климате, а в действительности заботятся только о своей экономике. Россия в этой риторике не участвует, говорит, что мы заботимся о своей экономике, и тем самым снизим углеводоемкость и выбросы СО2. Это как-то честнее. Это, конечно, плоховато с экологической точки зрения, потому что люди еще не осознали, что климат – это всерьез и надолго, но честнее, – полагает Алексей Кокорин.

Однако отношение к самому глобальному потеплению и его причинам в России неоднозначно. Еще в 2004 году Российская академия наук выразила мнение, что Киотский протокол не имеет научного обоснования.

В 1998 году известный российский географ, член-корреспондент РАН Андрей Капица прочитал в Лондоне лекцию, посвященную глобальным климатическим проблемам от времен Петра I до последних лет. Он сформулировал свою точку зрения на явление парникового эффекта и глобальное потепление, которую после его смерти в 2011 году продолжают отстаивать его ученики. По мнению ученого, температурные колебания являются первичными, а изменение концентрации углекислого газа в атмосфере Земли – вторично. Рост концентрации углекислого газа в атмосфере – это лишь следствие этих колебаний.

По мнению Андрея Капицы, в истории Земли климат меняется циклически с периодами приблизительно в сотни тысяч лет. За сильным потеплением следует сильное похолодание (ледниковые периоды). В более коротких промежутках времени наблюдают малые ледниковые периоды. Например, это похолодание наблюдалось в период жизни Петра I.Кроме того, Андрей Капица подвергал критике утверждение, что рост концентрации углекислого газа приводит к росту температуры Земли в результате парникового эффекта. Ученый полагал, что рост температуры Земли приводит к росту концентрации углекислого газа в атмосфере, а не наоборот. На основании этого он и критиковал Киотское соглашение. О докладе Минприроды, посвященном изменению климата в России, Радио Свобода побеседовало с ученицей Андрея Капицы, научным сотрудником кафедры рационального природопользования географического факультета МГУ Ольгой Горшковой:

Изменение климата на Земле связано с положением Земли в солнечной системе

– Доклад составлен по последним данным, это тренды последних нескольких десятилетий, которые фактически приводят в такому выводу, что потепление идет, и это вполне закономерно, – полагает Ольга Горшкова. – Изменение климата на Земле связано с положением Земли в Cолнечной системе, прецессией земной оси. Фактически наше Северное и Южное полушарие наклонено по отношению к Солнцу и находится по отношению к нему далеко или близко. Наиболее близка к реальности концепция орбитальной теории палеоклимата В.А.Большакова. Популяризируя ее? можно сказать, что на фоне более длинных, 100- и 40-тысячелетних колебаний, связываемых с вариациями поведения земной оси, и положением нашей планеты в Солнечной системе, происходят более короткие 23-тысячелетние колебания. Все это взаимосвязано. Также на этом фоне существуют тысячелетние климатические изменения, и вековые колебания, в свою очередь, на фоне тысячелетних. Я тоже придерживаюсь такого мнения, как Андрей Петрович Капица и Большаков, некоторые другие ученые, что с этим связано потепление, а потом ледниковый период и глобальное похолодание. А в кратковременный период – десятилетия, 40, 50 лет, в течение века, конечно, можно наблюдать потепление, и это естественно.

– А какой эффект дают выбросы парниковых газов?

Насчет антропогенного вклада есть двоякое мнение, кто-то считает, что это существенно, и на этом строит политические вещи

– Существует обоснованное мнение, что парниковые газы оказывают влияние на климат. Есть самоусиление парникового эффекта, когда у нас оттаивает тундра, происходит выброс метана в атмосферу. Где-то у нас фактически, где тундра и северные моря, увеличивается поступление углекислого газа в атмосферу. То есть оттаивает тундра – и за счет поступления метана увеличивается парниковый эффект. Эти явления происходят сейчас, и они уже происходили в истории развития климата на земле. Это каменноугольный период, динозавры, которые потом вымерли, потому что похолодало, это одна из гипотез. Насчет антропогенного вклада есть двоякое мнение, кто-то считает, что это существенно, и на этом строит политические какие-то вещи, а кто-то считает, что это вклад не очевидный.

– Имеет ли смысл бороться с глобальным потеплением, как к этому призывает Киотский протокол, например?

Бороться с потеплением бессмысленно

– Нет, конечно! Киотский протокол можно, конечно, критиковать, что и Андрей Петрович Капица делал, а бороться с потеплением бессмысленно. Это как Дон Кихот боролся с ветряными мельницами. Что происходит, то происходит, мы ничего не можем сделать.

– В докладе Минприроды утверждается, что в ближайшее время стоит приготовиться к эпидемиям, неурожаям, нашествию насекомых-вредителей...

Меняется климат - и они осваивают новые территории

– Конечно, и исследования показывают, что в кратковременный период изменились ареалы существования многих насекомых, земноводных, змеи расползлись, где не надо, всякие такие вещи. Меняется климат – и они осваивают новые территории, и с этим надо научиться жить, – полагает научный сотрудник кафедры рационального природопользования географического факультета МГУ Ольга Горшкова.

Руководитель энергетического проекта Гринпис в России Владимир Чупров полагает, что проблема глобального потепления в России очевидна не только для специалистов:

Россия переживает процесс глобального потепления ярче и масштабнее

– То, что темпы роста средней температуры приповерхностного воздуха в России больше средней по планете – это факт. Это то, с чем нельзя спорить. Это имеет свое научное объяснение. Поэтому Россия как страна северная и арктическая ярче и масштабнее переживает процесс глобального потепления, – говорит эксперт. – Это объяснимо, и это плохо. Это хуже, чем для многих других регионов, но сопоставимо с теми же штормами, наводнениями в Тихом океане, в Океании. И связано это с тем, что мы как северная страна имеем 65% территории, где распространена вечная мерзлота, где размещена защитная часть нашей инфраструктуры. Это нефтегазовый комплекс, то есть это сотни тысяч километров промысловых магистралей, нефте- и газопроводов. Это четыре ядерных реактора на Чукотке. Это дамба крупной ГЭС. Это могильники опасных инфекционных заболеваний, например, сибирской язвы, чумы. И последняя вещь, которая всерьез заставляет задуматься о проблеме даже правительству РФ – это метановые воронки на Ямале. Они начали появляться возле Бованенковского месторождения. В 4 от него километрах начала проваливаться почва, фактически вблизи месторождения появляются 200-метровые кратеры. Если что-то произойдет, и эта инфраструктура рухнет, это будет национальной катастрофой. Санкции в этом смысле отдыхают. Потому что на сегодня Бованенковское месторождение позволяет удерживать добычу газа в России на уровне падения добычи газа на традиционных месторождениях. Баваненковское месторождение позволило "Газпрому" удерживать лидирующие позиции на мировых рынках. Поэтому изменение климата до какой-то степени может вызывать улыбку скептиков, но это до поры до времени. Потому что петух на подходе. И когда он клюнет, будет поздно. К сожалению, мы идем к сценарию, что будет поздно, и опять все начнется в режиме "хватай мешки, базар уходит".

– Устраивает ли экологов, экспертов, как Россия на государственном уровне борется или пытается бороться с глобальным потеплением?

К сожалению, дальше риторики ничего не происходит

– Государственная стратегия оглашена. Есть ряд концепций, есть ряд мероприятий, есть планы по подготовке к ратификации Парижского соглашения. Очень правильные слова и концепции по работе с проблемой таяния вечной мерзлоты. Риторика правильная. Российская делегация не вставляет палки в колеса на международном переговорном процессе по климату. Президент Путин сохраняет какой-то нейтралитет. Но, к сожалению, дальше риторики у нас ничего не происходит. Более того, вот эта риторика, которую можно только приветствовать, со стороны государства очень "хорошо" компенсируется или балансируется внутренними квазиэкспертами, общественным мнением, которая накачивается, предполагаю, нефтегазовыми и угольными компаниями, которые не хотят терять этот рынок. Все это фейк, что все эти природные катаклизмы – это всего лишь природный цикл. Галактика вошла в какой-то очередной энергетический узел, пришли шаманы, мы грешили, американцы поставили антенны на Аляске. И вот этот весь антинаучный бред начинает активно мусолиться на первых федеральных телевизионных каналах. Риторика со стороны правительства, если мы говорим о российском государстве и обществе в целом, такова, что даже в общественном мнении, в дебатах, в риторике у нас до сих пор мощнейший скептицизм, мощнейший призыв ничего не делать. Давайте еще угольку, давайте еще нефть продадим, какие мы классные! Чем больше сожжем энергии, тем больше рабочих мест на Кузбассе. Вот эта антинациональная позиция на сегодня доминирует в научно-общественной и экспертной среде, которая присутствует на государственных телеканалах. Не говоря о том, что это доминирует в РТСП у Шохина, в нефтегазовых компаниях, в их СМИ. Вот это все на сегодня очень сильно мешает тому, чтобы политики приняли какие-то практические решения, чтобы процесс пошел.

По словам Владимира Чупрова, отсутствие понятной и последовательной государственной политики в отношении потребления энергии объясняется просто:

Те, кто продает энергию, заинтересованы, чтобы население потребляло и платило больше

– Сегодня те, кто продает энергию, заинтересованы в том, чтобы население потребляло и платило за энергию больше. Поэтому здесь все в очень неравных условиях, поэтому рынок тепла очень криминализирован. На него не впускают квартирные теплосчетчики только потому, что если люди поставят квартирные теплосчетчики, завтра все увидят, что они переплачивали в 1,5-2 раза за тепловую энергию. Это мощнейшие платежи, это до половины сумм в платежках зимой, когда тепло включается. Вот вам примеры. Поэтому здесь в энергосбережении практически ничего не делается. Правда, сейчас приняли очередную концепцию. Будет энергоаудит, какие-то новые декларации, но это все опять риторика. Реальной поддержки рублем тех, кто хочет снизить платежи за энергопотребление, со стороны государства нет. Это, конечно, только печалит. Мы на телевидении чаще видим вещи, связанные с политикой. Мы, например, все знаем, что происходит в Сирии. А как пенсионеру выжить в условиях пенсионной реформы и хотя бы 1 тысячу рублей сэкономить за счет квартирных теплосчетчиков – этого нам не рассказывают. Об этом никто не говорит, а все думают, что все встают с утра и думают про Сирию. Не думают! Ребята, давайте займемся реальными делами, связанными с реальными людьми, с судьбами, с жизнями людей, которые должны получить шанс на нормальную жизнь, не переплачивая за энергию, а получить достойные услуги, но при этом еще и спасать климат. Вот этого сегодня у нас нет, к сожалению, – считает руководитель энергетического проекта Гринпис в России Владимир Чупров.

Природные катаклизмы грозят России волатильностью цен на продукты и наносят ущерб экономике до 2% ВВП в отдельные годы. Проблема климатических изменений важна для экономики России не меньше, чем для всего мира, к ним нужно адаптироваться. Об этом в 2017 году заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на конференции "Инвестиции в климат: новая парадигма экономического развития России".

"Только за прошлый год у нас произошло больше тысячи опасных природных явлений, 40% из них нанесли ущерб экономике. Из-за пожаров в прошлом году в Иркутске и Бурятии мы потеряли 500 тыс. га леса, в отдельные годы ущерб для национального благосостояния составляет 1-2% ВВП", – сообщил глава Минэкономразвития.

По словам Орешкина, министерство, "разрабатывает национальный план адаптации экономики к климатическим изменениям и разрабатывает внедрение системы природного регулирования".

"Мы должны быть готовы к тем негативным последствиям, которые здесь есть. Здесь широкий круг вопросов, мы сейчас их стараемся свести в единый план. Эти вопросы начинаются с системы борьбы с лесными пожарами – очень важной проблемы для Российской Федерации – до, например, устойчивого урожая за счет агротехнических мероприятий", – сказал министр.

Кроме того, разрабатывается законопроект, позволяющий собирать сведения о выбросах российскими предприятиями парниковых газов, сообщил Орешкин. "Он позволит собирать сведения о выбросах парниковых газов в разрезе предприятий, и, конечно же, на основе этой информации затем следующим этапом можно будет их уточнить, с одной стороны размер национальных выбросов, и создавать базу для их регулирования, создавать базу для экономики в данной сфере", - заявил Орешкин.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев рассказывал, что глобальное потепление грозит России потерей до 2% ВВП в год. Скорость потепления на территории РФ, по данным главы Минсельхоза, в 2,5 раза превышает среднюю по миру.