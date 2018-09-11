Серебренников: "Следствие игнорирует все доказательства моей невиновности"

Мосгорсуд продлил домашний арест Кириллу Серебренникову до 19 октября 2018 года.

Выступая на судебном заседании, режиссер, обвиняемый в хищении государственных средств, отметил, что следственные действия давно не ведутся, все обвиняемые ознакомились с материалами дела, и непонятно зачем следствию нужен еще месяц, во время которого обвиняемые должны "оставаться взаперти".

"Уже всем очевидно, что я никуда не убегу, - заявил Серебренников. - Следователь Лавров отпускал меня несколько раз в Ростов - например, в связи со смертью моей матери. Он точно знает, что я всегда выполнял договоренности и всегда возвращался".

Серебренников также подчеркнул, что все аргументы и доказательства его невиновности, представленные стороной защиты, у следователей есть, но они их игнорируют. Также они отказываются допросить по делу самого режиссера, "делая вид, что никаких ходатайств об этом не поступало".

"Долгое время следствие утверждало, что на украденные деньги я купил квартиру в Берлине, - рассказал в своем выступлении режиссер.- Я принес справку из Сбербанка, где показано, что эти деньги накапливались из моей зарплаты и личных гонораров. Долго следователи говорили: "Бывший продюсер "Седьмой студии" Малобродский украл рояль". Мы показали, что рояль стоит на месте, никто его не крал. Также мы предоставили следствию список всех наших мероприятий и список всех, кто в них участвовал. Дали их контакты, чтобы их вызвали и допросили. Однако следствие отказывается с ними встречаться, потому что все эти люди подтвердили бы то, что совсем не выгодно: никакого преступления совершено не было".

Сотрудников театральной "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина, Екатерину Воронову, Софью Апфельбаум и Нину Масляеву обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на театральный проект "Платформа" в 2011–2014 годах.

Все обвиняемые, кроме Масляевой, свою вину отрицают и считают уголовное дело сфабрикованным.

Алексей Малобродский подал заявление в ФСБ с требованием проверить протокол допроса свидетеля Войкиной на признаки фальсификации доказательств и потребовал отвода следственной группы под руководством полковника Александра Лаврова.

Лариса Войкина, бывший бухгалтер "Седьмой студии", подтвердила, что протокол ее допроса сфальсифицирован. Согласно протоколу, Войкина рассказала следствию о том, что сотрудники студии получали "неофициальную" завышенную зарплату, брали наличные в долг из кассы организации и выдавали займы третьим лицам. При этом художественный руководитель Кирилл Серебренников лично распоряжался финансами. Ничего из этого, как утверждает Войкина, она следователям не говорила.