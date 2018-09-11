СМИ: США создают гиперзвуковую ракету для прорыва ПВО России

Минобороны США впервые со времен распада СССР разрабатывает ракетную систему с дальностью 1600 километров, сообщает Breaking Defence со ссылкой на источники в Пентагоне. Новое оружие предназначено специально для преодоления противоракетных систем России и Китая, рассказал изданию полковник Джон Рафферти.

Речь идет о двух разных орудиях наземного базирования. Во-первых, это гиперзвуковая маневрирующая ракета, которая полетит со скоростью более 5 Маха и будет способна уклониться от перехвата. Дальность ее полета окажется в пять раз больше по сравнению с имеющимися у США ракетно-артиллерийскими системами. Она будет предназначаться для поражения самых важных и трудных целей — укрепленных центров управления, в том числе командных бункеров.

Во-вторых, это стратегический дальнобойный артиллерийский ствол для пуска ракет. Его задействуют для поражения более "хрупких" целей, таких как радары, ракетные пусковые установки и мобильные командные пункты.

Отмечается, что одно из преимуществ сухопутных систем такого типа по сравнению с воздушными и морскими платформами — тот факт, что их местоположение крайне сложно определить.

Издание указывает, что американская разработка станет "смертельным ударом" по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был заключен между США и СССР в 1987 году. Он запрещает создание и использование ракет наземного базирования с дальностью свыше 500 километров. В последние годы американские власти неоднократно обвиняли Москву в нарушении этого соглашения. В итоге Пентагон получил средства на разработку нового ракетного вооружения. Американские военачальники неоднократно говорили, что им потребуется запускаемая с земли ракета с дальностью от 500 до 5 тысяч километров.

Информация поступила на фоне начала крупнейших в истории России военных учений, в которых, по данным Минобороны, примут участие 300 тысяч человек.