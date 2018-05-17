Трамп поручил подготовить новые санкции против РФ из-за ДРСМД

Президент США Дональд Трамп поручил правительству подготовить план новых санкций в отношении России за нарушения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Распоряжение опубликовано на сайте Белого дома.

Санкции могут быть введены против тех, кто несет ответственность за невыполнение Москвой положений Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Возможные меры - заморозка активов этих лиц в США, запрет на въезд и другие ограничения, которые "президент сочтет уместными".

СССР и Соединенные Штаты заключили Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в 1987 году. Документ запрещает производить и испытывать баллистические и крылатые ракеты дальностью действия от 500 до 5500 километров и их пусковые установки, а имевшиеся к тому времени в СССР и США такие вооружения должны были быть уничтожены.

Москва и Вашингтон обвиняют друг друга в нарушении договоренностей.

В декабре прошлого года сообщалось, что Белый дом намерен ввести новые санкции в отношении России за нарушение ДРСМД.