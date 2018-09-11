Путин готовит большую войну?

О событиях в мире армии - военные эксперты: Вадим Лукашевич, Александр Гольц, Павел Фельгенгауэр. Ведущая Елена Рыковцева
Звоните в эфир по номеру 8-800-200-22-12
Таких учений не было со времен СССР. А также: глава Росгвардии угрожает Навальному
О событиях в мире армии - военные эксперты: Вадим Лукашевич, Александр Гольц, Павел Фельгенгауэр. Ведущая Елена Рыковцева
Звоните в эфир по номеру 8-800-200-22-12
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