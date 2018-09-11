Трамп отменил визит в Ирландию, где ему готовили бойкот

Президент США Дональд Трамп отменил запланированную на ноябрь поездку в Ирландию, сославшись на изменения в расписании. Об этом заявило ирландское правительство во вторник, сообщает Reuters. Ранее многочисленные ирландские политики резко критиковали Трампа.

Отмененный в Дублин визит должен был стать первым в президентстве Трампа. Местная оппозиция обещала встретить главу Белого дома масштабными протестами. Представитель "Партии зеленых" Имон Райан назвал взгляды американского президента "полной противоположностью ирландским ценностям", в том числе в вопросах международных отношений, климата и прав женщин.

Ранее премьер-министр страны Лео Варадкар призывал чиновников с уважением отнестись к Трампу, несмотря на их несогласие с его политикой. Варадкар объявлял о намерении убедить главу Белого дома в том, что поддержанная Трампом идея Брекзита вредит не только Европе, но и Америке. Премьер настаивал, что отношения между двумя странами гораздо важнее персоналий с обеих сторон.

Поездка Трампа в Ирландию должна была стать частью его предстоящего путешествия в Европу. Главным пунктом его рабочего турне станет остановка в Париже 11 ноября. В этот день состоится празднование 100-летия с момента окончания Первой мировой войны.