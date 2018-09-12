Путин предложил Японии подписать мирный договор до конца года

Владимир Путин предложил до конца 2018 года заключить мирный договор с Японией без предварительных условий. Об этом президент России сообщил на заседании Восточного экономического форума.

По словам Путина, на основе этого мирного договора Россия и Япония продолжат решать все спорные вопросы и проблемы "как друзья".

Главный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, однако, заявил, что страна подпишет мирный договор только после того, как Токио получит от Москвы спорные острова.

О необходимости заключения мирного договора между Москвой и Токио неоднократно заявлял премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Четыре острова Курильской гряды – Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи – вызывают территориальные разногласия между двумя странами с конца Второй мировой войны. Тогда Советский Союз присвоил себе принадлежавшие Японии территории. Проблема статуса этих островов остается главным препятствием на пути к заключению мирного договора. Россия настаивает на своем суверенитете над островами. Япония заявляет о своих правах на них.