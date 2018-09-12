Геном россиян собираются приравнять к персональным данным

Роспотребнадзор хочет охранять геном россиян, приравняв его к персональным данным. Об это на Восточном экономическом форуме заявила глава ведомства Анна Попова, уточнив, что соответствующий законопроект уже согласован и должен стать ответом на развитие современных технологий.

"Знания о моем геноме – это мои персональные данные, и позвольте мне распоряжаться ими, а не кому-то постороннему", – подчеркнула Попова.

В октябре минувшего года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) президент России Владимир Путин задался вопросом, с какой целью граждане иностранных государств собирают "биологический материал россиян".

Президент тогда добавил, что эта деятельность осуществляется на территории России "целенаправленно и профессионально", уточнив, что получил информацию от спецслужб.

Позднее в Пентагоне заявили, что объявили тендер на поставку биоматериалов из России для исследований опорно-двигательного аппарата.