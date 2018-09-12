Глава Еврокомиссии выступил за сокращение роли доллара в ЕС

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил за сокращение роли американского доллара в европейских расчетах. Об этом он заявил в своем ежегодном обращении к Европарламенту. Юнкер назвал "абсурдной" ситуацию, при которой 80 процентов импорта энергоносителей Европа оплачивает в долларах. По его словам, это эквивалентно сумме в 300 миллиардов евро.

Он напомнил, что основные поставщики энергии – это Россия и страны Персидского залива, в то время как доля США в общем объеме закупаемых европейцами энергоресурсов составляет лишь 2 процента. По этой причине, объявил Юнкер, до конца года Еврокомиссия представит инициативы по укреплению международной роли евро. Такой шаг усилит суверенитет Европы, считает глава Еврокомиссии.

Он подчеркнул, что Европа должна укреплять собственный военный потенциал вне зависимости от оборонных структур НАТО и США. Юнкер также заявил, что Европе следует усилить экономические связи с Африкой, чтобы не провоцировать потоки мигрантов, которые вызывают рост националистических настроений в европейских странах.

В конце августа стало известно о намерении Германии и Франции разработать меры защиты от санкций, которые США вводят в одностороннем порядке против таких стран, как Иран. Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что Берлин и Париж создадут "независимые финансовые инструменты". В свою очередь глава МИД Германии Хайко Маас сообщил, что Евросоюз работает над модернизацией систем типа SWIFT, чтобы сделать платежи более независимыми от Америки. Министр высказал мнение, что несогласованные с ЕС санкции США, которые те приняли против Китая, России и Турции, вредят европейскому бизнесу.