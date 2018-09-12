СМИ: подозреваемый в покушении на Скрипалей выступит перед прессой

Человек, представившийся Александром Петровым, которого британские власти обвиняют в покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, пообещал дать комментарий прессе. Об этом сообщает телеканал "Россия 24". Отмечается, что выступить перед журналистами Петров может на следующей неделе.

В телефонном разговоре с корреспондентом телеканала Петров отказался давать какой-либо комментарий по поводу выдвинутых Лондоном обвинений. Ранее он заявлял, что не совершал секретных поездок в Великобританию с целью отравить Скрипалей.

Российские СМИ утверждают, что Петров является сотрудником томского фармацевтического предприятия "Вирион".

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", разработка которого велась еще в Советском Союзе. Лондон утверждает, что покушение организовал Кремль, и возложил ответственность за произошедшее лично на президента России Владимира Путина. Москва обвинения отвергает.

По данным британских властей, покушение совершили два агента российской военной разведки, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Президент России сегодня заявил, что Петров и Боширов – гражданские лица и что они известны российским властям.