Путин: подозреваемые Британией по "делу Скрипалей" – гражданские

Подозреваемые по делу об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери известны российским властям, это гражданские лица, заявил президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.

"Мы, конечно, посмотрели, что это за люди, и знаем, кто они такие. Мы их нашли. Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас", – цитируют Путина агентства.

Глава государства также предположил, что эти подозреваемые могут сами рассказать СМИ собственную версию событий.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта с помощью нейро-паралитического вещества "Новичок", разработка которого велась еще в Советском Союзе. По данным британских властей, покушение совершили совершили два агента российской военной разведки (бывшее ГРУ), известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов, прилетевшие в Великобританию на три дня в начале марта - и затем вернувшиеся в Россию. При этом предполагается, что Петров и Боширов могут быть подставными именами.

Лондон утверждает, что покушение организовал Кремль, и возложил ответственность за произошедшее лично на Путина. Москва обвинения отвергает.

Фотогалерея: Как было совершено покушение на Скрипалей. Фото британской полиции

Таблоид Daily Express сообщил, что британская разведка вышла на подозреваемых в отравлении в Солсбери благодаря данным, полученным от завербованного российского агента под кодовым именем "Аполлон", якобы выразившего желание эмигрировать из-за недовольства политикой Путина.

Газета The Mirror ранее писала, что в деле появились еще четверо неизвестных – группа под названием "чистильщики" якобы нужна была для того, чтобы наблюдать за "Петровым" и "Бошировым" и в случае непредвиденных обстоятельств помочь им.