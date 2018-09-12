Папа римский созывает епископов для принятия мер против педофилии

Папа римский Франциск призвал высокопоставленных католических епископов со всего всего мира приехать в Ватикан, чтобы обсудить меры защиты детей от сексуальных домогательств со стороны служителей католической церкви. Об этом сообщает Reuters. Встреча пройдет с 21 по 24 февраля следующего года. Информация о подготовке мероприятия появилась на фоне новых скандалов, связанных с педофилией среди священнослужителей в разных странах мира, включая США, Чили и Австралию.

17 августа Большое жюри американского штата Пенсильвания выпустило доклад, из которого следует, что более 300 священников-педофилов с 1950-х годов надругались над более чем тысячей несовершеннолетних в шести епархиях штата.

13 сентября Франциск встретится с лидерами католической церкви Америки, чтобы поговорить об этом докладе, а также об инциденте с вашингтонским кардиналом Теодором Маккарриком. Он ушел в отставку из-за обвинений в насильственных действиях сексуального характера в отношении 16-летнего прислужника.

Завтрашняя встреча пройдет по инициативе американского кардинала Даниэля Динардо, который отреагировал на заявления итальянского архиепископа Карло Марии Вигано. В прошлом месяце Вигано​ обвинил Папу в том, что он знал о недостойном поведении Маккаррика с 2013 года и при этом не принимал против него мер.