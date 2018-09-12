Премьер-министр Грузии назвал Россию страной-агрессором

Председатель правительства Грузии Мамука Бахтадзе назвал Россию страной-агрессором и обвинил Москву в "незаконном вторжении" на территорию Грузии в августе 2008 года. Так премьер-министр, представляющий правящую партию "Грузинская мечта", ответил на слова кандидата в президенты от своей же партии Саломе Зурабишвили. Ранее она заявила, что войну в 2008 году начала Грузия, а грузинские войска бомбили мирных граждан Цхинвали.

Отвечая на вопросы журналистов, Бахтадзе отметил, что Россия начала агрессию против Грузии не в 2008 году, а гораздо раньше – как только страна обрела независимость. Председатель правительства также обвинил Москву в этнических чистках грузинского населения в Южной Осетии и Абхазии. "Мы получили гуманитарную катастрофу, о которой я говорю во всех форматах, это наша оценка, это оценка наших друзей", – подчеркнул премьер-министр.

При этом он упрекнул бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и его правительство в том, что те "не избежали риска для Грузии, не учли предупреждения дружественных государств о подготовке России к войне". "Москва готовилась к войне, готовилась достаточно системно и создавала инфраструктуру, которая позволила им осуществить эту военную операцию в Грузии", – заявил Бахтадзе.

Эти заявления прозвучали в ответ на утверждения кандидата в президенты от правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили, возложившей ответственность за "августовскую войну" на Михаила Саакашвили. "Войну в 2008 году начала Грузия", – заявила Зурабишвили на своей презентации, а позднее заметила, что считает преступлением бомбардировку мирных жителей города Цхинвали. Зурабишвили, однако, резко высказалась и о политике Москвы. В частности, она утверждает, что Россия "долго и тщательно готовила провокацию, но Саакашвили не имел права на нее поддаваться".

Сам Михаил Саакашвили, проживающий сейчас в Нидерландах, неоднократно пытался объяснить свои решения десятилетней давности тем, что южно-осетинские формирования начиная с 7 августа 2008 года вели массированный артиллерийский обстрел сёл так называемого "грузинского анклава" Южной Осетии, и если бы Грузия ничего не предприняла, то, как считает Саакашвили, грузинские жители были бы вынуждены покинуть Южную Осетию.