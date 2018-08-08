11 стран ОБСЕ опубликовали заявление "о вторжении РФ в Грузию"

11 стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обнародовали заявление к десятой годовщине войны между Россией и Грузией. Неофициальная "группа друзей Грузии" призвала Москву вывести войска с оккупированных грузинских территорий и отказаться от признания так называемой независимости Абхазии и Южной Осетии.

"Спустя десять лет после российского военного вторжения в Грузию мы по-прежнему глубоко обеспокоены продолжающейся оккупацией грузинских территорий. Мы подчеркиваем необходимость мирного разрешения конфликта на основе полного уважения к Хартии ООН, Хельсинкским соглашениям и фундаментальным нормам и принципам международного права", - отмечается в заявлении.

Подписавшие его страны также высказались за создание мониторинговой миссии ОБСЕ в Грузии.

С заявлением о поддержке территориальной целостности Грузии в её международно признанных границах вновь выступил и Госдепартамет США.

10 лет назад российские вооруженные силы вступили в конфликт с Грузией на стороне Абхазии и Южной Осетии. Согласно официальной позиции властей России и самопровозглашенных Южной Осетии и Абхазии, их действия, названные "принуждением к миру", были ответом на агрессию Грузии против мирных югоосетинских жителей и находившихся рядом российских миротворцев. В Тбилиси заявляют, что это была спланированная агрессия со стороны России.

26 августа Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств.

В июне этого года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия станет членом альянса. В ответ Владимир Путин предупредил, что Кремль "крайне негативно" отреагирует на этот шаг, так как он является "прямой угрозой для национальной безопасности России". А российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что вступление Грузии в НАТО может спровоцировать "страшный" конфликт.