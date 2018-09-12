Полиция Москвы подала ходатайство в Мещанский суд с просьбой добавить к 30-дневному аресту оппозиционера Сергея Удальцова еще четверо суток, которые он провел в больнице.

Супруга Удальцова Анастасия рассказала Радио Свобода, что условия, в которых ее муж находился в больнице, ничем не отличались от спецприемника. "Все дни, проведенные в палате, Сергей был под охраной, к нему никого не пускали, не разрешали передавать ему вещи, – пояснила Анастасия Удальцова. – Однако полиция посчитала, что такое заключение не является арестом".

В 2011–2012 годах, во время массовых протестов на Болотной площади, Сергея Удальцова неоднократно приговаривали к административным арестам. Каждый раз он объявлял голодовку и дважды оказывался в итоге в больнице. Однако тогда дни, проведенные в госпитале, Удальцову засчитывали как проведенные под арестом.

14 августа 2018 года Мещанский суд Москвы арестовал Сергея Удальцова на 30 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия. В тот же день в знак протеста он объявил сухую голодовку. Из-за обезвоживания его трижды клали в больницу. Сейчас Удальцов начал пить воду, но голодовку прекращать не собирается.