Отбывающий 30 суток ареста Удальцов продолжает голодовку, но уже не сухую

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, который отбывает административный арест, начал пить воду, но голодовку не прекращает. Об этом Интерфаксу сообщила сегодня его жена Анастасия Удальцова.

Оппозиционер был арестован 14 августа на 30 суток. Суд признал его виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Сообщается, что он сжег на согласованном митинге портреты лиц, "похожих на руководителей государства". В тот же день Удальцов объявил сухую голодовку в знак протеста против повышения пенсионного возраста.

За время голодовки Удальцов трижды попадал в больницу. В последний раз он был госпитализирован 1 сентября. Тогда же Анастасия Удальцова сообщила, что врачи оценивают состояние ее мужа как тяжелое. В понедельник оппозиционер был выписан из больницы и вернулся в спецприемник.

На прошлой неделе Совет по правам человека при президенте России попросил Удальцова "не издеваться над своим здоровьем и прекратить голодовку".