Апелляционный суд Киева арестовал акции "дочек" трех российских банков – Сбербанка, ВТБ Банка и Внешэкономбанка. Решение принято по заявлению структур, связанных с бизнесменом Игорем Коломойским и его партнерами.

Ранее Арбитражный суд Гааги признал правомерными их требования к России о том, чтобы она компенсировала им имущество, захваченное российской стороной в результате аннексии Крыма. Сумма компенсации составила почти 139 миллионов долларов. Киевский суд сегодня пришел к выводу, что на украинской территории есть российское имущество, которое можно взыскать взамен утраченных крымских активов.

Ранее Москва отказалась участвовать в нидерландском судебном разбирательстве, заявив, что не признает полномочия Гаагского арбитража в этом деле.

То было первое в истории решение суда, согласно которому Россия должна выплачивать компенсацию из-за аннексии украинского полуострова. В постановлении суда было сказано, что Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов с 21 марта 2014 года, когда президент Владимир Путин подписал указ о так называемом "присоединении" Крыма.