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#Бессрочныйпротест

#Бессрочныйпротест
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В Петербурге группа молодых людей объявила бессрочную акцию протеста в поддержку требований митинга 9 сентября, разогнанного полицией и Росгвардией. Они выступают против повышения пенсионного возраста и требуют отставки президента и правительства. Около 10 активистов, по трое сменяя друг друга, более суток провели возле памятника матросам миноносца "Стерегущий", но вечером 12 сентября из-за угрозы задержаний были вынуждены разойтись. Акция продолжится на новом месте, где именно – молодые люди пока скрывают. Протестующие подчёркивают, что не имеют отношения к политическим партиям и движениям.

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