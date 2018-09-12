Бессрочныйпротест

В Петербурге группа молодых людей объявила бессрочную акцию протеста в поддержку требований митинга 9 сентября, разогнанного полицией и Росгвардией. Они выступают против повышения пенсионного возраста и требуют отставки президента и правительства. Около 10 активистов, по трое сменяя друг друга, более суток провели возле памятника матросам миноносца "Стерегущий", но вечером 12 сентября из-за угрозы задержаний были вынуждены разойтись. Акция продолжится на новом месте, где именно – молодые люди пока скрывают. Протестующие подчёркивают, что не имеют отношения к политическим партиям и движениям.