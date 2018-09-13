В ЕСПЧ направлена первая жалоба на пытки по делу "Сети"

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направлена первая жалоба против России на пытки с применением электрического тока обвиняемых по делу сообщества "Сеть". Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на правозащитную организацию "Зона права".

О нарушениях Европейской конвенции заявил в ЕСПЧ обвиняемый Виктор Филинков после отказа правоохранительных органов и судов в Санкт-Петербурге расследовать случаи истязаний и психологического давления.

По словам Филинкова, у него под пытками выбили признательные показания. Он жаловался на избиение с применением электрошокера, лишение пищи, питья и сна, психологическое давление и превышение полномочий сотрудниками ФСБ. Однако прокуратураи Следственный комитет России отказались возбуждать уголовные дела о пытках, а суды признали это законным.

Осенью 2017 года в Пензе арестовали шестерых антифа-активистов, в начале 2018 года в Петербурге были отправлены под стражу еще двое. По версии следствия, антифашисты создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Несколько обвиняемых по делу "Сети" сообщили о пытках. Российские правоохранительные органы эту информацию отрицают.