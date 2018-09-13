Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России на полгода

Европейский союз продлил на полгода индивидуальные санкции против ряда граждан России и поддерживаемых ею сепаратистов Донбасса. Об этом в четверг сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

В чёрном списке находятся 155 физических лиц и 44 компании. Они связаны с аннексией Крыма или конфликтом на востоке Украины. Среди штрафных мер – запрет на въезд и заморозка банковских счетов.

Против России действует целый ряд санкционных пакетов Евросоюза – экономические и индивидуальные ограничительные меры, а также санкции в отношении самого Крыма. Среди прочего, европейцам запрещено инвестировать в аннексированный полуостров, покупать там недвижимость и поставлять туда различные товары.

В июне премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступал против автоматического продления санкций против России. В то же время 30 июля на встрече с Дональдом Трампом он назвал "немыслимым" отказ от ограничительных мер в отношении Москвы.