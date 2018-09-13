В Крыму прошел обыск у активиста "Крымской солидарности"

В Бахчисарае, в аннексированном Россией Крыму сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме активиста "Крымской солидарности" Османа Белялова. Его отца увезли в отделение полиции. Об этом сообщается на странице объединения в Фейсбуке.

Кроме того, задержаны двое активистов Селим Тейфуков и Эльдар Умеров, которые снимали действия полицейских на камеру.

Самого Белялова в момент обыска дома не было. В четверг рано утром он выехал в Симферополь, но до места назначения не добрался. Активисты сообщают, что связи с ним нет и где он находится, не известно.

Осман Белялов – родной брат Мемета Белялова, задержанного в октябре 2017 года по обвинению в причастности к запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

В 2016 году суд в аннексированном Крыму оштрафовал Османа Белялова на 10 тысяч рублей. Его обвинили в участии в "несанкционированном митинге". Тогда активисты собрались возле кафе, узнав, что российские власти проводят обыски в домах крымских татар.

Общественное движение "Крымская солидарность" объединяет адвокатов, активистов и родственников политзаключенных в Крыму.