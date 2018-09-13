Суд ЕС отказал российским компаниям в иске об отмене санкций

Суд Евросоюза в Люксембурге отказал нескольким российским компаниям в иске об отмене введенных против них санкций, сообщает корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк. Отменить ограничительные меры, введенные после аннексии Крыма Россией, просили, в частности, "Газпромнефть", "Алмаз-Антей", "Роснефть", Сбербанк и ВТБ-Банк.

В постановлении суда говорится, что Совет ЕС предоставил достаточно обоснований для санкций – повысить цену действий России, подрывающих территориальную целостность и независимость Украины, сообщает Deutsche Welle.

В июле 2014 года Евросоюз ввел экономические санкции в отношении России в связи с аннексией Крыма и началом конфликта в Донбассе. Ограничительные меры коснулись энергетики, оборонных предприятий и банков. Действие санкций привязано к исполнению Минских договоренностей. Брюссель продлевает их каждые полгода.

Ряд компаний обратились в Суд Евросоюза с жалобой на то, что Совет ЕС необоснованно внес их в черный список. "Газпромнефть", кроме прочего, утверждала, что у нее "недостаточные связи" с правительством России, а в ВТБ утверждали, что банк не находится под полным управлением государства.