Госдума одобрила штрафы за увольнение в предпенсионном возрасте

Государственная дума России одобрила в первом чтении законопроект об уголовной ответственности работодателей за отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста. Под предпенсионным возрастом понимается период до пяти лет перед назначением пенсии по старости.

Согласно поправкам в Уголовный кодекс, нарушителям будет грозить штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере дохода за период до 18 месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов.

Поправки внес президент России Владимир Путин. 29 августа в телеобращении Путин предложил смягчить пенсионную реформу, снизив возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет (вместо 63-х). Кроме того, президент заявил о необходимости ввести в законодательство понятие предпенсионного возраста, а также "административную и даже уголовную ответственность" за увольнение работников этого возраста и за отказ брать их на работу.

В России уже несколько месяцев продолжаются протесты против предложенной правительством пенсионной реформы. Последние состоялись 9 сентября в десятках российских городов. Их организовали сторонники оппозиционера Алексея Навального. В ходе акций были задержаны более тысячи человек.