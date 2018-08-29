Путин предложил разрешить женщинам выходить на пенсию в 60 лет

После реформы возраст выхода на пенсию для женщин в России должен составить 60 лет, а не 63, как говорится в предложенном правительством законопроекте. Об этом глава государства заявил в среду в телеобращении, которое транслировалось эфире федеральных каналов.

Мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет. Сейчас пенсионный возраст для мужчин – 60 лет, для женщин – 55.

Путин также предложил предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей и ввести ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста.

В своем выступлении глава государства подчеркнул, что в 2000-е годы был против изменений в пенсионной системе, и заявил, что тогда такая позиция была обоснованной. Россию тех времен глава государства назвал "еще не ожившей экономикой" с высоким уровнем безработицы и инфляции. Теперь, однако, Путин пришел к выводу, что откладывать пенсионную реформу нельзя, иначе спустя несколько лет в бюджете Пенсионного фонда не хватит денег на индексацию пенсий.

При этом президент утверждает, что Россия преодолела трудности в экономике, а уровень безработицы сейчас самый низкий начиная с 1991 года.

На прошлой неделе в Кремле не исключили, что Владимир Путин в ближайшее время может объявить о смягчении пенсионной реформы, если посчитает это необходимым. Ранее СМИ писали,​ что президент готов объявить о снижении возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63. В таком виде законопроект будет выглядеть чуть более справедливым – и мужчинам, и женщинам возраст поднимут на пять лет.

В середине июля Государственная дума России одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста в десятках городов России, а социологические службы зафиксировали снижение рейтинга Владимира Путина.