Врачи считают, что Пётр Верзилов отравился лекарствами

Врачи полагают, что у участника панк-группы Pussy Riot Петра Верзилова отравление медикаментами. Об этом интернет-изданию "Медуза" рассказали его родственники. О каких лекарствах идёт речь, медики не уточняют. Близкие Верзилова настаивают, что никаких медицинских препаратов он не принимал.

Верзилова доставили в тяжёлом состоянии в токсикореанимационное отделение вечером 11 сентября. Он начал терять зрение, речь и способность передвигаться. Это произошло вскоре после заседания суда, где рассматривалось административное дело в отношении его девушки Вероники Никульшиной.

Близких Верзилова сначала не пускали к нему в палату, позднее родственникамвсё же удалось к нему попасть. По данным Русской службы Би-Би-Си, врачи прогнозируют, что Верзилов выйдет из тяжелого состояния через три-четыре дня.

Петр Верзилов был членом арт-группы "Война", позднее – вошёл в состав Pussy Riot. В 2014 году участники панк-группы Надежда Толоконникова и Мария Алехина основали онлайн-издание "Медиазона". Верзилов занял пост его издателя.