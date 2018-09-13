Британия не поверила "Петрову" и "Боширову", обвинив Россию во лжи

Министерство иностранных дел Великобритании обвинило Россию в очередной попытке "запутать вопрос и солгать". Так ведомство прокомментировало интервью, которое дали телеканалу RT два мужчины, назвавшиеся Русланом Бошировым и Александром Петровым. Людей с такими именами британская полиция обвинила в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери. Об этом сообщает Sky News.

МИД Соединенного Королевства заявил, что двое подозреваемых были идентифицированы как офицеры российских спецслужб, которые "применили невероятно токсичное химическое оружие на улицах" Англии.

В свою очередь депутат Солсбери Джон Глен сказал, что заявления подозреваемых о том, что они отправились в этот город для посещения местной достопримечательности, не заслуживают доверия. По его словам, их рассказ, изложенный в беседе с RT, не соответствует разведывательной информации, которой располагают британские спецслужбы. Законодатель иронически отметил, что был рад узнать о туристическом интересе визитеров, однако удивлен тому, что они приехали в Солсбери "всего на два дня и при этом везли в багаже "Новичок".

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не понимает, почему британская сторона называет ложью интервью Боширова и Петрова.

Высокопоставленный сотрудник британских спецслужб заявил, что не сомневается в истинности выводов разведки по двум предполагаемым агентам ГРУ, сообщает The Guardian. Издание пишет, что британское следствие обнародовало далеко не все имеющиеся у него доказательства по делу Скрипалей.

13 сентября телеканал RT опубликовал разговор с двумя людьми, которые представились Петровым и Бошировым. На вопрос о том, что они делали в марте в Солсбери, оба ответили, что ездили туда как туристы посмотреть на кафедральный собор. Они отрицают причастность к российской разведке, а также инциденту, связанному с применением нервно-паралитического вещества типа "Новичок" в Солсбери.