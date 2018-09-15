Вера в реанимации. Эфир в 17:32

Как вера меняет отношение к умиранию? Об этом в программе «С христианской точки зрения» разговор с иеромонахом и реаниматологом Феодоритом Сеньчуковым. Эфир в 17:32.
Как вера меняет отношение к умиранию? Об этом в программе «С христианской точки зрения» разговор с иеромонахом и реаниматологом Феодоритом Сеньчуковым. Эфир в 17:32.
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