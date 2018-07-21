Вера против толерантности. Эфир в 17:05

Почему среди врагов толерантности много верующих, и поправимо ли это? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят православные, психологи Михаил Гордон и Марина Филоник. Эфир в 17:05.
Почему среди врагов толерантности много верующих, и поправимо ли это? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят православные, психологи Михаил Гордон и Марина Филоник. Эфир в 17:05.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.