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Видео
Верите ли вы в устойчивость рубля?
59 минут(ы) назад
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270p | 4,7MB
360p | 8,1MB
720p | 17,8MB
1080p | 39,9MB
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Верите ли вы в устойчивость рубля?
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