Прокремлевские активисты разгромили выставку Василия Слонова

В Москве разгромили выставку художника Василия Слонова, открывшуюся в галерее "11.12" на "Винзаводе". Видео с нападением опубликовала на своей странице в Фейсбуке академик Российской академии художеств Айдан Салахова. На ролике видно, как лидер движения SERB Игорь Бекетов, известный под псевдонимом Гоша Тарасевич, и экс-депутат Совета депутатов Замоскворечья Игорь Брумель выносят с выставки Слонова картины, плюют в Салахову и называют ее "мразью" и "обезьяной". Кроме того, активисты, которых связывают с Кремлем, облили картины Слонова внутри галереи краской и неизвестной пахучей жидкостью. В частности, их возмутило произведение художника, на котором соседствуют изображения Путина и человеческого черепа. Таким образом, по мнению активистов, Слонов оскорбил президента, а организаторы выставки "продемонстрировали свою нелюбовь к России". Александр Шаров, директор московской художественной галереи "11.12", подал заявление в полицию о краже. Шаров сообщил, что предварительная сумма ущерба галереи – 20–25 тысяч евро. При этом активисты, напавшие на выставку, тоже написали заявление в полицию – об "оскорблении их чувств".