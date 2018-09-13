Госдепартамент анонсировал "суровые" санкции против РФ из-за Скрипалей

Госдепартамент пообещал ввести против России в ноябре "суровые" санкции за применение нервно-паралитического вещества "Новичок" в английском городе Солсбери. Об этом сообщает в четверг Bloomberg.

Представитель ведомства Маниша Сингх заявила, что новый раунд ограничительных мер последует в случае, если Москва откажется в ближайший месяц выполнить ранее выдвинутые ей условия. США требовали от России гарантировать неприменение химического оружия и допустить иностранных наблюдателей в свои лаборатории. Сингх сказала, что "мировое сообщество не должно мириться с поведением России, особенно в случаях отравления и убийства ее собственных граждан".

Санкции вводятся в соответствии с американским законом от 1991 года, который предписывает вводить меры против стран, использующих химическое и биологическое оружие. Подобные санкции были ранее введены против сирийского правительства за предполагаемые химические атаки против мирного населения.

В этот же день, 13 сентября, республиканец Эд Ройс, возглавляющий Комитет по иностранным делам Палаты представителей, заявил, что зарубежным бизнесменам придется "заплатить цену" за сотрудничество с Россией. Об этом сообщает Reuters. Он сказал, что американские власти "не должны надеяться, что Владимир Путин и его коррумпированные соратники изменят свое поведение в Сирии, Украине" и других регионах. Ройса поддержал конгрессмен-демократ Элиот Энгель, который согласился, что Вашингтон должен усилить давление на Москву.

В прошлом месяце администрация Трампа ввела первый – более мягкий – пакет санкций за отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в соответствии с законом 27-летней давности. Эти меры предполагают запрет поставок в Россию ряда американских товаров и технологий США двойного назначения, лазерного оборудования, а также специализированных технологий добычи нефти и газа. Предполагается, что второй раунд санкций фактически наложит полное эмбарго на торговлю между США и Россией. Среди прочего будут запрещены поставки в Россию авиационных турбин, а полеты "Аэрофлота" в Америку окажутся под запретом.

Одновременно Конгресс готовит отдельные масштабные санкции против Москвы за вмешательство в выборы. Эти меры запретят в том числе сделки с российским госдолгом.

Угрозы из Вашингтона прозвучали вслед за появлением в четверг интервью, которое дали подозреваемые в отравлении Скрипалей россияне. В беседе с телеканалом RT, который финансируется российским правительством, они сообщили, что поехали в Солсбери с туристическими целями и не имеют отношения к инциденту с "Новичком". Британские власти назвали ложью их слова, указав, что они расходятся с данными английской разведки.