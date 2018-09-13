В России вновь задерживают противников пенсионной реформы

В России продолжаются задержания участников акций против пенсионной реформы. В Санкт-Петербурге в четверг вечером в полицию увезли как минимум семерых активистов. Они участвовали в бессрочной акции протеста на Марсовом поле, сообщает корреспондент Радио Свобода.

В Мурманске задержаны два сотрудника местного штаба оппозиционера Алексея Навального. За участие в митинге 9 сентября в их отношении составили протоколы по статье об организации массового мероприятия без подачи уведомления. При этом также был задержан юрист, который подавал заявку на митинг и приехал к сотрудникам штаба Навального в отдел полиции.

В Липецке за акцию против пенсионной реформы на 150 тысяч рублей оштрафовали корреспондента местного издания. Он занимался освещением протеста. Во время задержания у него была пресс-карта, однако суд посчитал журналиста участником митинга и признал его виновным в повторном нарушении правил проведения массового мероприятия.

Акции против повышения пенсионного возраста прошли 9 сентября в нескольких городах России. По всей стране были задержаны более тысячи человек. Полиция применяла силу.