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Министр энергетики США: Россия больше не может использовать энергоресурсы как экономическое оружие

Министр энергетики США Рик Перри (слева) и министр энергетики России Александр Новак. Москва, 13 сентября 2018 г.

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Министр энергетики США Рик Перри встретился с министром энергетики России Александром Новаком. Переговоры проходили в Москве в доме приемов российского МИДа.

По итогам встречи Перри заявил, в частности, что Москва больше не может использовать энергоресурсы в качестве экономического оружия, поскольку США в состоянии предложить Европе, Азии и другим регионам мира альтернативный источник поставок. Министр отметил, что США теперь являются крупнейшим производителем нефти в мире – этим летом добыча нефти в США впервые с 1999 года превысила российские показатели.

Перри добавил, что США выступают против проекта "Северный поток - 2", поскольку он может сделать Россию монополистом на европейском рынке энергоресурсов. США могут ввести санкции против проекта, заявил Перри. При этом он подчеркнул необходимость сотрудничества Вашингтона и Москвы ради мировой стабильности, прозрачности и устойчивого развития.

Александр Новак, в свою очередь, назвал переговоры с министром энергетики США "продуктивными". "Да, мы имеем разногласия. Но диалог очень и очень важен для двух стран, особенно учитывая, что мы лидеры по газодобыче", – цитирует Новака агентство ТАСС.

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