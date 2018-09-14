СМИ: Пол Манафорт согласился на сделку со следствием

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт дал предварительное согласие на сделку со следствием, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал ABC News.

Однако пока неясно, дал ли Манафорт согласие на сотрудничество со стороной обвинения или согласился на признание вины, чтобы избежать участия в очередном судебном процессе.

Ожидается, что официальное заявление о сделке Манафорта с правосудием будет сделано в суде в пятницу, 14 сентября.

Адвокат Манафорта Кевин Даунинг и пресс-секретарь спецпрокурора Мюллера Питер Карр отказались комментировать сообщение телеканала.

Экс-главу предвыборного штаба Трампа обвиняют в сговоре с целью отмывания средств, обмана властей США, нарушении законодательства о регистрации иностранных агентов и подкупе свидетелей.

Суд над Манафортом – первый, связанный с расследованием предполагаемого сговора между Москвой и избирательным штабом президента США Дональда Трампа. Его ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. В октябре 2017 года Пол Манафорт и его деловой партнер Рик Гейтс стали первыми фигурантами расследования. В августе на судебном процессе в Александрии (штат Вирджиния) Манафорта признали виновным в нескольких преступлениях, в том числе в банковском и налоговом мошенничестве.

Москва обвинения во вмешательстве в выборы в других странах отвергает.