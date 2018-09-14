ТАСС: на обшивке корабля "Союз" нашли новые следы от сверла

Специалисты обнаружили новые следы от сверла на обшивке космического корабля "Союз МС-09". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Следы от сверла есть не только внутри бытового отсека корабля, но и на экране противометеоритной защиты, которая покрывает корабль снаружи и установлена в 15 мм от герметичного корпуса, заявил собеседник агентства.

Источник РИА Новости утверждает, что это то же самое отверстие, а "не какие-то новые следы". Собеседник агентства подтвердил, что сверло уперлось в противометеоритную защиту.

В Роскосмосе пока никак не прокомментировали эту информацию.

Утечка воздуха на Международной космической станции была обнаружена в ночь на 30 августа. Тогда экипаж установил, что ее причиной стала микротрещина в отсеке космического корабля "Союз". Позже российские космонавты заделали ее герметиком.​

Ранее комиссия ракетно-космической корпорации "Энергия", которая расследует инцидент с утечкой воздуха на МКС, пришла к выводу, что отверстие в обшивке "Союза " появилось при сборке космического корабля на предприятии в Королёве.

Позже газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что специальная комиссия Роскосмоса рассматривает версию, согласно которой дырки в обшивке космического корабля "Союз" преднамеренно просверлили американские астронавты, чтобы корабль досрочно отправили на Землю из-за болезни их коллеги. Командир 56-й экспедиции на МКС американец Эндрю Фьюстел категорически отрицает любые версии о причастности астронавтов к повреждению обшивки.