СМИ: "Роскосмос" полагает, что "Союз" могли повредить американцы

Специальная комиссия "Роскосмоса" в приоритетном порядке рассматривает версию, согласно которой дырки в обшивке космического корабля "Союз" преднамеренно просверлили американские астронавты. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на российскую госкорпорацию.

Специалисты "Роскосмоса" полагают, что американцы якобы хотели ускорить отправку корабля на землю из-за болезни своего коллеги. В NASA подобные заявления пока не прокомментировали.

Ранее комиссия ракетно-космической корпорации "Энергия", которая расследует инцидент с утечкой воздуха на МКС, пришла к выводу, что отверстие в обшивке "Союза МС-09" появилось при сборке космического корабля на предприятии в Королёве. Версию о повреждении обшивки корабля космонавтами, которую не исключил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, источники РИА-Новости назвали наименее вероятной.

Утечка воздуха на МКС была обнаружена в ночь на 30 августа. Тогда экипаж установил, что ее причиной стала микротрещина в отсеке космического корабля. Позже российские космонавты заделали ее герметиком.​

В ракетно-космической корпорации заявили, что перепроверят на брак все космические корабли "Союз" и Прогресс".