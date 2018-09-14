Вернувшегося в Россию бизнесмена из "списка Титова" вызвали к следователю

Вернувшегося в Россию бизнесмена из "списка Титова" Сергея Капчука предупредили о возможном аресте. Об этом предприниматель написал в фейсбуке. По словам Капчука, ранее его вызвали к следователю в Екатеринбурге, а накануне он получил информацию от заслуживающего доверия источника об аресте 18 сентября.

Бизнесмен считает, что формальной причиной для изменения меры пресечения с подписки о невыезде на арест может оказаться его неявка на следственные действия в Екатеринбург. Предприниматель сейчас находится в Москве и не может выехать из города, так как у него нет паспорта.

Сергей Капчук – один из 16 российских предпринимателей из списка, который составил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Это перечень предпринимателей, которые, как заявил Титов, скрывались за границей из-за неправомерного уголовного преследования, но хотели бы вернуться в Россию.

Дело в отношении Капчука возбудили в 2004 году по подозрению в его причастности к хищению 2 миллиардов рублей из бюджета региона. Несколько месяцев назад он вернулся в Россию. В августе ему сменили меру пресечения с заочного ареста на подписку о невыезде. Причем Генеральная прокуратура трижды отправляла соответствующие запросы в Следственный комитет.