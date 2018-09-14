Порошенко попрощался с РФ словами "До свиданья, наш ласковый миша"

Президент Украины Петр Порошенко "попрощался" с Россией и советским прошлым. Он заявил, что Киеву удалось встать на западный курс, сблизиться с Евросоюзом и НАТО, несмотря на многолетнее сопротивление Кремля.

Выступая на форуме Ялтинской европейской стратегии в Киеве, Порошенко отметил, что на июльском саммите НАТО в Брюсселе его неоднократно заверили, что у страны есть перспективы вступления в военный союз. По словам президента, после этого саммита "российскому вектору" развития Украины пришел конец.

"Это не только намерение лишний раз помахать рукой Москве – "до свиданья, наш ласковый миша, возвращайся в свой сказочный лес!" Это месседж и нашим западным партнерам: "Раз вы (НАТО, Евросоюз. – Прим. ред.) неоднократно уже нам сказали, что дверь открыта, то даже не сомневайтесь, мы обязательно в нее войдем!" – цитирует заявление Порошенко издание "Европейская правда".

Слова "До свиданья, наш ласковый миша" встречаются в песне, которая прозвучала на церемонии закрытия Олимпийских игр 1980 года, проходивших в Советском Союзе.

В июне прошлого года Порошенко "попрощался" с Россией цитатой стихотворения Михаила Лермонтова. Он зачитал строки "прощай, немытая Россия" и заявил, что безвизовый режим с Евросоюз означает для Киева окончательный разрыв с авторитарным "русским миром".

В ответ президент России Владимир Путин привел отрывок из стихотворения Тараса Шевченко "Доборолась Украина до самого края. Хуже ляха свои дети ее распинают". Российский лидер отметил за последнее время экономическая ситуация на Украине заметно ухудшилась.