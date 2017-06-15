Путин ответил на слова Порошенко о ЕС цитатой из Шевченко

Президент России Владимир Путин ответил цитатой из Тараса Шевченко на стихотворение Лермонтова "Прощай, немытая Россия...", первые строки которого президент Украины Петр Порошенко произнес по случаю введения безвизового режима с Европейским союзом.

"Доборолась Украина до самого края. Хуже ляха свои дети ее распинают", – процитировал Владимир Путин стихотворение "И мертвым и живым...", отвечая на вопрос ведущего прямой линии о том, не хочет ли он прокомментировать слова Порошенко. Путин также напомнил про вторую строку о "голубых мундирах", заявив, что в Европе "их больше, чем в России".

Порошенко хотел показать своим избирателям, что он ведет страну в Европу, предположил российский президент. Владимир Путин предложил своему украинскому коллеге "закрыть офшорные счета", если он "хочет быть европейцем". По его утверждению, экономическое положение России за последнее время улучшилось, чего нельзя сказать об Украине.

В ночь на воскресенье 11 июня вступило в силу решение о введении безвизового режима для граждан Украины, посещающих страны Евросоюза. Это событие сопровождалось торжествами в Киеве и других городах страны. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что безвизовый режим с ЕС станет "последним прощанием с Российской империей и СССР".