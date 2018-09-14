Дело о долге Украины перед Россией направлено на пересмотр

Апелляционный суд Англии направил на пересмотр дело о задолженности Украины перед Россией в размере трех миллиардов долларов. Судья удовлетворил жалобу Киева, в которой говорилось, что суд первой инстанции ошибочно не стал рассматривать аргументы украинской стороны.

К рассмотрению дела вернется Высокий суд Лондона, что отсрочит возможность взыскания долга. Российский министр финансов Антон Силуанов заверил, что после более детального изучения вопроса суд все еще может принять решение в пользу Москвы.

В марте прошлого года Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство России об ускоренном рассмотрении иска к Украине по делу о погашении приобретенных Россией в 2013 году еврооблигаций. Суд также обязал Украину выплатить проценты по этим облигациям.

Международный валютный фонд признает долговое обязательство Украины перед Россией государственным. Киев настаивает, что задолженность – коммерческая. Украинская сторона предлагала Москве согласиться на реструктуризацию долга, но получила отказ. В декабре 2015 года Киев ввел мораторий на выплату долгов России.