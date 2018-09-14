Движение "Голос" заявило об угрозах в свой адрес

Движение "Голос", занимающееся мониторингом выборов, заявило о полученных угрозах в свой адрес. К двери офиса организации, а также в почтовый ящик, который принадлежит ей, неизвестные подбросили брошюры службы "Ритуал-Сервис" под названием "Что делать, если умер близкий человек".
В движении расценивают это как акцию по запугиванию активистов в связи с их деятельностью во время прошедших выборов.
В понедельник "Голос" опубликовал предварительный доклад об итогах выборов, прошедших в России в единый день голосования 9 сентября. В нем они названы "несоответствующими международным стандартам".
Движение зафиксировало более восьмисот нарушений по всей России, таких как подкуп избирателей, вбросы бюллетеней, голосование за других лиц и незаконное включение в список избирателей.
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