По-русски ни в зуб ногой. Соцсети о депутате Монсоне

Боец смешанных единоборств Джеффри Монсон приступил к работе в качестве депутата городского совета от "Единой России" в подмосковном Красногорске: сегодня прошло первое заседание с его участием. Депутатом Монсон стал после выборов 9 сентября, менее чем через 3 месяца после того, как он получил российское гражданство. Видео, на котором он с трудом зачитывает присягу, облетело соцсети – и вызвало у многих сомнения по поводу того, какой вклад он сможет внести на новой должности.

Сергей Пархоменко

Честно говоря, я до последней секунды был уверен, что сообщение об избрании борца смешанных единоборств Джеффри Монсона депутатом Совета подмосковного городского округа Красногорск, – это какая-то шутка.

Но нет, не шутка.

Вот он на сайте Мособлизбиркома – в зарегистрированном партийном списке кандидатов от "Единой России". Под номером 4. А первый номер, между прочим – Радий Хабиров, бывший замглавы администрации президента, ответственный за управление государственной думой.

За этот список "Единой России" в Красногорске проголосовало 19 745 избирателей, или 47.87% пришедших на выборы (явка там составила чуть больше 29%).

Так что этот человек действительно будет депутатом. И будет принимать решения, которые так или иначе затронут каждого жителя Красногорска.

В городе Красногорске живет (по переписи нынешнего года) – 161 525 человек.

Виктор Шендерович

Боец в смешанных единоборствах Джеффри Монсон стал муниципальным депутатом в подмосковном Красногорске.

В этой новости есть нечто, что по-заставляет отбежать на безопасное расстояние – не от Монсона даже, а от россиян. Совершеннейшее презрение к себе самим.

Борислав Береза

Все, я теперь не засну. Боец смешанных единоборств Джефф Монсон стал депутатом гордумы Красногорска. Теперь он может на равных дискутировать с депутатом ГосДумы Николаем Валуевым о ницшеанстве, обсуждать теорию струн и цитировать друг другу Монтеня.

Олег Пшеничный

Джефф Монсон – муниципальный депутат города Красногорска. Мысленно представляю его поквартирный обход населения.

Звонок в дверь. Здрасьте!

Игорь Агеенко

Интересный цирк. Хотел бы представить зеркальную ситуацию (наш условный "Емельяненко" прошел в списки республиканцев), но не могу

Сергей Красиков

Не успел понаехать, сразу вышел в люди.

Игорь Яковенко

Монсон не может сказать по-русски ни одной связной фразы. Гражданство России он получил только что, а процесс выхода из американского гражданства не завершен, зато есть гражданство "ЛНР" и почетное гражданство Абхазии.

По взглядам Джефф анархо-коммунист, хотел вступить в КПРФ, но на выборы пошел от "Единой России". Анархо-коммунист Монсон – деловой партнер бизнесмена, владеющего казино.

За свою карьеру Монсон потерпел 26 поражений, в том числе 9 поражений нокаутом. Каждый, кого посылали в нокаут хоть раз, знает, что после этого думать не хочется совсем. После 9 (девяти) нокаутов между ушами образуется пространство беды.

А еще Монсон говорит, что у него русская душа. Поздравим же жителей Красногорска с замечательным выбором. И позавидуем им белой завистью. Вот увидите, как они теперь заживут.

Алексей Колесников

Джефри Монсон стал мундепом в Красногорске?!

Что более красноречиво расскажет о выборах и отношении к ним?

Евгений Соседов

Черта лысого готовы уже в Совет депутатов включить и сделать из него очередной цирковой орган, лишь бы не допустить туда реальных жителей Красногорска, работающих на благо города и его жителей.

Пародийный твиттер-аккаунт Монсона многие приняли за чистую монету.

В своем настоящем аккаунте Монсон по-русски не пишет, а над произношением обещает усиленно работать.

На заседаниях его пока сопровождает переводчик, зато он – один из немногих, кто пытается подпевать российскому гимну, сообщает КП. Газета приводит слова коллеги Монсона по городскому совету, депутата Елены Прочаковской:

Джефф очень интересный, эрудированный и грамотный человек, прошу вас не обращать внимания на то, что пишут в интернете. И давайте с пониманием отнесемся к языковому барьеру. У Джеффа есть личный переводчик, кстати, оплаченный не из бюджета. А все документы для него будут переводиться на английский. Да и нам иностранный язык надо подтягивать.

Многие комментаторы в его избрании ничего ужасного не видят.

Иван Давыдов

Раздражают нападки на депутата красногорской городской думы Джеффа Монсона.

"Он не может связать двух слов по-русски!" Ну, то есть, говорит по-русски примерно так же, как 90% депутатов всех уровней. Зато неплохо умеет драться. То есть, хоть что-то умеет, в отличие от 90% депутатов всех уровней.

"У него дикая каша в голове, его били с детства". За одного битого двух небитых дают, бить людей – наша национальная традиция.

Про рассуждения о внешности нового депутата даже и не говорю. Тоже мне, совет красавцев собрался судить нас, убогих.

И, кстати, если почитать его интервью, Монсон производит впечатление человека слегка безумного (а кто здесь другой?), но вполне доброго и совсем не глупого.

В общем, Красногорску-то еще повезло.

У Монсона действительно большие планы: он сообщил Би-би-си, что собирается ввести внешкольные программы занятий для школьников и мероприятия для неблагополучных семей, а также заняться проблемой переработки и утилизации мусора. Предположения, что о Красногорске он узнал только после избрания депутатом, несправедливы – он руководит секцией борьбы в местном спортивном комплексе "Опалиха" и работает тренером в спортивном клубе "Зоркий".

Два года назад Джефф Монсон симпатизировал КПРФ и участвовал в мероприятиях партии – например, возлагал цветы к мавзолею Ленина. Те, кто об этом не забыл, задаются вопросом, почему он зарегистрировался на выборы от ЕР.

Юрий Бершидский

Как это его к едросам занесло? Он же был весь такой марксист вроде Удальцова.

Есть у нового депутата и другие татуировки, которые могли бы вызвать вопросы у членов ЕР.

В ответ на критику Монсон сообщил, что баллотировался как беспартийный кандидат, а на предложение ЕР согласился потому, что не нашел в рядах КПРФ настоящих коммунистов.

Политические амбиции Монсона городским советом Красногорска не ограничиваются: он намерен рано или поздно дойти и до Государственной думы, о чем он упоминал еще до получения российского гражданства.