Ни одна из коалиций не будет иметь большинства в парламенте Швеции

В Швеции подсчитаны все голоса на парламентских выборах, которые прошли в минувшее воскресенье. По предварительным данным, левоцентристский блок во главе с социал-демократами получит в Риксдаге нового созыва всего на 1 мандат больше, чем правоцентристская коалиция.

При этом ни один из блоков не будет иметь большинства в 349-местном парламенте, поскольку по итогам выборов 62 места достанется правопопулистской партии "Шведские демократы".

Это лучший за всю историю результат "Шведских демократов", построивших свою кампанию на критике миграционной политики властей.

Пока нет ясности, какие партии сформируют новое правительство и кто ее возглавит. Правоцентристы уже призвали премьера, социал-демократа Стефана Левена уйти в отставку, поскольку возглавляемая им коалиция потеряла большинство. Один из вариантов, который обсуждают эксперты - так называемая "большая коалиция", которая объединила бы лево- и правоцентристов.