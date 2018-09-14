Мосгорсуд отменил продление ареста Удальцову

Мосгорсуд признал незаконным решение Мещанского суда Москвы о продлении 30-дневного ареста лидеру "Левого фронта" Сергею Удальцову еще на четыре дня.

По словам его супруги Анастасии Удальцовой, оппозиционер выйдет на свободу в течение нескольких часов - как только документы из Мосгорсуда доставят в спецприемник.

14 августа 2018 года Мещанский суд Москвы арестовал Сергея Удальцова на 30 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия. В тот же день в знак протеста он объявил сухую голодовку. Из-за обезвоживания Удальцова трижды клали в больницу, в которой он провел в общей сложности четыре дня.

В связи с этим Мещанский суд продлил арест Удальцову на этот срок. Полиция настояла на том, что время, потраченное на лечение, не подлежит включению во время отбывания наказания – несмотря на то, что в больничной палате Удальцов находился под охраной и к нему никого не пускали.

Также Мещанский суд отправил оппозиционера под административный надзор до 2021 года. Лидеру "Левого фронта" будет запрещено посещать массовые мероприятия и покидать пределы Московской области. Также он будет обязан дважды в месяц отмечаться в отделении полиции.